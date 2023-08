Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!

Masterchef All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Alican Sabunsoy, birçok genç kızın ilgi odağı olurken sevgilisi olduğu haberi gündeme damgasını vurdu. En iyilerin yarıştığı All Star'da her gün yemek yaparak ekranlarda bulunan Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı.





Masterchef 2019 yarışmasını ikinci olarak bitiren Alican Sabunsoy başarılarına başarı katarken performansıyla birçok kişinin gönlünü kazandı. Özel hayatıyla sık sık gündemde bulunan Sabunsoy'un güzeller güzeli sevgilisi ise belli oldu. Hem yakışıklı hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Alican Sabunsoy'un sevgilisi Zeynep İpek olurken geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım üzerinde yayınlandı. Sevgilisini paylaşan Sabunsoy, nazar boncuğunu koymayı ihmal etmedi.





ZEYNEP İPEK SESSİZ KALMADI

Sosyal medya üzerinden ortaya çıkan haber üzerine Zeynep İpek, Alican Sabunsoy'un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İzleyiciler İpek ve fenomen yarışmacıyı yakıştırırken 'Çok güzelsiniz, ne kadar yakışıyorsunuz' yorumları yapıldı.