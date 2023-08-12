  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!

Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!

Yayınlanma:
Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef All Star'da genç kızların sevgilisi Alican Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı. Bu haber görenler ne kadar üzülse de güzel mesajlarını iletmeden geçmedi. İşte fenomen yarışmacının sevgilisi...

Masterchef All Star yarışmasının kadrosunda yer alan Alican Sabunsoy, birçok genç kızın ilgi odağı olurken sevgilisi olduğu haberi gündeme damgasını vurdu. En iyilerin yarıştığı All Star'da her gün yemek yaparak ekranlarda bulunan Sabunsoy'un sevgilisi ortaya çıktı.

alican sabunsoy

Masterchef 2019 yarışmasını ikinci olarak bitiren Alican Sabunsoy başarılarına başarı katarken performansıyla birçok kişinin gönlünü kazandı. Özel hayatıyla sık sık gündemde bulunan Sabunsoy'un güzeller güzeli sevgilisi ise belli oldu. Hem yakışıklı hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Alican Sabunsoy'un sevgilisi Zeynep İpek olurken geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım üzerinde yayınlandı. Sevgilisini paylaşan Sabunsoy, nazar boncuğunu koymayı ihmal etmedi.

alican sevgilisi

ZEYNEP İPEK SESSİZ KALMADI

Sosyal medya üzerinden ortaya çıkan haber üzerine Zeynep İpek, Alican Sabunsoy'un takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İzleyiciler İpek ve fenomen yarışmacıyı yakıştırırken 'Çok güzelsiniz, ne kadar yakışıyorsunuz' yorumları yapıldı. 

Magazin
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
Fenomen Dilan Polat ve eşinin estetiksiz halleri olay oldu! Eski hallerinden hiç eser yok!
Fenomen Dilan Polat ve eşinin estetiksiz halleri olay oldu! Eski hallerinden hiç eser yok!
Demet Özdemir reklamlarla resmen para basıyor! Aldığı ücret sosyal medyayı karıştırdı
Demet Özdemir reklamlarla resmen para basıyor! Aldığı ücret sosyal medyayı karıştırdı
Evlilik sürecini başlatan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Sivas'a gelin gidiyor!
Evlilik sürecini başlatan Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Sivas'a gelin gidiyor!
'Atatürk' dizisinin ana karakteri Aras Bulut İynemli'nin Disney Plus yorumu: 'Elimden geleni yapacağım'
'Atatürk' dizisinin ana karakteri Aras Bulut İynemli'nin Disney Plus yorumu: 'Elimden geleni yapacağım'
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz bambaşka biri oldu! Yeni halini görenler tanıyamadı