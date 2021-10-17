Gökçe Bahadır ve Emir Aksoy ilk kez el ele

Fox TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide rol alan Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Aksoy ile aşk yaşıyordu. Bir süredir birlikte olan ünlü çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşasa da, önceki akşam Emir Aksoy’un 30’uncu yaş günü kutlamasında kameraların karşısına geçti.

Kameraların karşısına el ele geçen ünlü çift soruları içtenlikle yanıtladı. İkili birbirlerini öve öve bitiremedi. Emir Aksoy, sevgilisi Gökçe Bahadır’ın çok yetenekli ve harika bir insan olduğunu ifade ederken, hem oyunculuğu hem de müzisyenliğini beğendiği söyledi. Gökçe Bahadır ise ilişkilerinin güzel ilerlediği, her gün biraz daha iyi anlaşıp birbirlerini tanıdıklarını söyledi.