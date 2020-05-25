Gökhan Tepe 5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Geçtiğimiz aralık ayında oğlu Denizhan'ı kucağına alan Gökhan Tepe, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi.

Gökhan Tepe 5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi
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2016 yılında Aylin Özer ile hayatını birleştiren şarkıcı Gökhan Tepe, 2019 yılının Aralık ayında baba olma sevincini yaşadı. Çift bebeklerine Denizhan adını veridler. Tepe, dün Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşımda bir aile fotoğrafı paylaşarak takipçilerinin Ramazan Bayramını kutladı. 

Gökhan Tepe 5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Gökhan Tepe, paylaştığı aile fotoğrafına “Mutlu bayramlar dileriz” notunu ekledi. Tepe'nin paylaşımı kısa sürede ilgi odağı oldu. Mutlu aile fotoğrafına çok sayıda beğeni ve 'maşallah' yorumu geldi. 

Gökhan Tepe 5 aylık oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 19:58

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