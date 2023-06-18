  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Göksel'in son hali ve dekolte pozu herkesi büyüledi!

Göksel'in son hali ve dekolte pozu herkesi büyüledi!

Yayınlanma:
Göksel'in son hali ve dekolte pozu herkesi büyüledi!
Ünlü isim Göksel, şarkılarıyla ve şarkılarına kattığı yorumuyla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü ismin yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturan son halini izleyenler hayran kaldı. Göksel'in dekolteli pozları ve aynı zamanda iddialı tarzı herkesi büyüledi.

'Uzaktan' ile 'Bi seni Konuşurum' adlı şarkılarının yanı sıra 'Karar Verdim' adlı şarkısıyla uzuna bir süre müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan ünlü şarkıcı Göksel, bunlar gibi birçok popüler şarkıya imza atmıştır.

Göksel'in son hali ve dekolteli pozu herkesi büyüledi

YENİ ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Göksel, yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Çektiği klipte iddialı tarzıyla manşetlere çıkan Göksel'in son halini görenler hayran kaldı. Kilo veren Göksel'in dekolteli pozları beğeni topladı. 

Göksel'in son hali ve dekolteli pozu herkesi büyüledi

Klipte cesur kıyafetleri tercih eden ünlü isim, seksi pozlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Göksel'in son hali ve dekolteli pozu herkesi büyüledi

Göksel'in pozlarını izleyenler, "Çok zayıfsın", "Taş gibisin", "Olay sensin", "Fotoğraflar harika", "Çok farklısın" yorumlarını yaptı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Onlar paraya para demiyor: Rahmi Koç'u bile solladılar
Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu! Onlar paraya para demiyor: Rahmi Koç'u bile solladılar
Cem Yılmaz, emekliler kervanına katıldı!
Cem Yılmaz, emekliler kervanına katıldı!
Zuhal Topal'ı incecik yapan sırrı ortaya çıktı! 60 günde 30 kiloyu meğer böyle vermiş
Zuhal Topal'ı incecik yapan sırrı ortaya çıktı! 60 günde 30 kiloyu meğer böyle vermiş
İstediğini yiyerek 45 günde 8 kilo verin! Pelin Karahan'ın sır gibi sakladığı diyeti!
İstediğini yiyerek 45 günde 8 kilo verin! Pelin Karahan'ın sır gibi sakladığı diyeti!
Yalı Çapkını oyuncuları fena yakalandı! Sarmaş dolaş dansları gizli aşkı ele verdi
Yalı Çapkını oyuncuları fena yakalandı! Sarmaş dolaş dansları gizli aşkı ele verdi
Celal Şengör'den sevenlerini üzen veda! Tüm haklarını o isme devrederek ayrıldı!
Celal Şengör'den sevenlerini üzen veda! Tüm haklarını o isme devrederek ayrıldı!
Kurtlar Vadisi oyuncusundan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye akın etti: Durumu kritik
Kurtlar Vadisi oyuncusundan kötü haber geldi! Sevenleri hastaneye akın etti: Durumu kritik