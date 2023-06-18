Göksel'in son hali ve dekolte pozu herkesi büyüledi!

'Uzaktan' ile 'Bi seni Konuşurum' adlı şarkılarının yanı sıra 'Karar Verdim' adlı şarkısıyla uzuna bir süre müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan ünlü şarkıcı Göksel, bunlar gibi birçok popüler şarkıya imza atmıştır.





YENİ ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Göksel, yeni şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. Çektiği klipte iddialı tarzıyla manşetlere çıkan Göksel'in son halini görenler hayran kaldı. Kilo veren Göksel'in dekolteli pozları beğeni topladı.





Klipte cesur kıyafetleri tercih eden ünlü isim, seksi pozlarını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.





Göksel'in pozlarını izleyenler, "Çok zayıfsın", "Taş gibisin", "Olay sensin", "Fotoğraflar harika", "Çok farklısın" yorumlarını yaptı.