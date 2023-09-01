Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Nazlı Pınar Kaya dünyaevine girdi

TRT1'de ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen "Gönül Dağı" dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu İsmail Oral ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncunun düğününden özel anlara ait kareler paylaşıldı...



Gönül Dağı dizisindeki meslektaşı Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya'nın nikah şahidi olarak görev aldı, İsmail Oral'ın şahidi ise oyuncu Korhan Herduran oldu.





Çift, nişanlandıktan sonra düzenlenen muhteşem bir düğünle evliliklerini resmileştirdi. Büyükada'da gerçekleşen bu özel gün, ünlü isimlerin katılımıyla renklendi. Ali Düşenkalkar, Hazal Çağlar, Gülçin Hatıhan, Gülden Avşaroğlu ve Tuğçe Sarıyılmaz gibi tanınmış simalar da düğünün unutulmaz anlarına tanıklık etti.

Mutlu anlarından birini Instagram hesabından paylaşan Nazlı Pınar Kaya, "Cumartesi evlen biraz" notuyla bu özel günü takipçileriyle paylaştı.