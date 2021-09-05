Gülben Ergen'in göndermesine Seren Serengil'den cevap geldi: Seren Serengil'den Gülben Ergen'e ağır sözler

Gülben Ergen, konser çalışmalarına ilişkin açıklamayı hayranları ile paylaştı. Paylaşımda dostların konserde dinleyeceğini düşmanların ise evde dinleyeceğini belirtti. Bu paylaşımın Seren Serengil’e gönderme olduğu düşünüldü. Seren Serengil bu açıklamalara cevap verdi. Seren Serengil ne dedi?

Seren Serengil’den Gülben Ergen’e cevap

Seren Serengil, Gülben Ergen’in bacaklarında selülit olduğu ve onları eritmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama birçok insan tarafından tepkiyle karşılandı. İnsanların dış görünüşü ile tepki verilmemesi gerektiğini farklı bir üslupla cevap verilmesi gerektiği hayranları tarafından ifade edildi.

Ayrıca, Gülben Ergen’in evli adam avcısı olduğunu iddia eden Seren Serengil’e cevabın nasıl geleceği merak ediliyor. Gülben Ergen, hakkını yargı yoluyla da arayabilir.Konserleri de yetkililerle görüşerek ayarladığını iddia eden Serengil’e cevap gelecek mi merak ediliyor.