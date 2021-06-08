Güldür Güldür Kudret hastalığı ne? Ünal Yeter hastalığı nedir?

Show Tv ekranlarının uzun soluklu güldürü programı Güldür Güldür Show yeni sezonda Kudret karakteri ile kadroya dahil olan Ünal Yeter performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçmiş dönemlerde çok sayıda dizi ve film projesinde de görev alan Yeter’in gündemde yer bulan hastalığı merak ediliyor.
Ünal Yeter kimdir?
2014 yılında Galip Derviş, Geym Of Bizans filmlerinde de görev alan Yeter, Altınsoylar dizisi ile tekrar bir araya geldi. Ünal Yeter 2017 yılından beri Güldür Güldür Show’da görev almaktadır.
Ünal Yeter’in hastalığı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
Son Güncelleme: 08.06.2021 21:43