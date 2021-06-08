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Güldür Güldür Kudret hastalığı ne? Ünal Yeter hastalığı nedir?

Ekranların güldürü programı olan Güldür Güldür oyuncuları arasında bulunan Ünal Yeter'in hastalığı merak edilmeye başlandı. Program hayranları, Güldür Güldür Kudret hastalığı ne? Ünal Yeter hastalığı nedir? sorularını araştırıyor.

08 Haziran 2021 Salı 21:43
Güldür Güldür Kudret hastalığı ne? Ünal Yeter hastalığı nedir?
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Show Tv ekranlarının uzun soluklu güldürü programı Güldür Güldür Show yeni sezonda Kudret karakteri ile kadroya dahil olan Ünal Yeter performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçmiş dönemlerde çok sayıda dizi ve film projesinde de görev alan Yeter’in gündemde yer bulan hastalığı merak ediliyor.

Ünal Yeter kimdir?


2 Haziran 1977’de Samsun’da doğan Ünal Yeter jest ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Oyunculuktan mezun olduktan sonra tiyatroda görev almaya başlayan Ünal Yeter, ilk defa 2007 yılında Hakkını Helal Et dizisinde görev almıştır. Daha sonra 2009 yılında Aile Reisi dizisinde görev alan Yeter, Türk Malı, Nuri ve Türk’ün Uzayla İmtihanı dizilerinde aldığı görevler sonrasında Muhteşem Yüzyıl’da görev aldı.

2014 yılında Galip Derviş, Geym Of Bizans filmlerinde de görev alan Yeter, Altınsoylar dizisi ile tekrar bir araya geldi. Ünal Yeter 2017 yılından beri Güldür Güldür Show’da görev almaktadır.

Ünal Yeter’in hastalığı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:43
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