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Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım!

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Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım!
Güldür Güldür dizisindeki Mesut rolüyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmek için ilk adımı attı.

Birçok ünlünün kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show adlı programın oyuncularından birisi olan Uğur Bilgin, özel hayatı ile gündemde yer aldı. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla evlilik kararı alan Bilgin, nişanlısıyla sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım

Başarılı oyuncu, sevgilisiyle nişanlandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 42 yaşında olan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, evliliğe ilk adım olarak bilinen nişan gününden bir fotoğraf paylaştı. Yayınladığı pasta kesme fotoğrafında '27 Haziran 2023' yazısı yer aldı.

NİŞANLISI MERAK EDİLDİ

Güldür Güldür Show'un oyuncusu Uğur Bilgin'den evliliğe ilk adım

Ünlü pyuncu Uğur Bilgin'in yayınladığı karelere takipçileri büyük ilgi gösterirken paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Bu sırada oyuncunun takipçileri ünlü nişanlısının kim olduğunu merak ediyordu. Paylaşıma “Gelin hanım kimlerden?" şeklinde yorumlar yazılmaya başlanırken, Uğur Bilgin'in meslektaşları da nişan foroğraflarına büyük ilgi gösterdi.

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