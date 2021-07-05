Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'ten programa duygusal veda

Show TV ekranlarında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Güldür Güldür, sezon finalini yaptı ve sezon finalinden ayrılacak iki isim ortaya çıktı. Seyircinin favori karakterlerinden biri olan Naime , bu sezon Güldür Güldür'de yer almayacak. Murat Akkoyunlu, Ecem Erkek yeni sezonda projede yer almayacak.Ecem Erkek programdan neden ayrıldı?

Ecem Erkek Güldür Güldür’den neden ayrıldı?

Naime rolü, dansları, hareketleri ve şarkılarıyla seyircinin takip ettiği isimlerden biri. Ayrılma kararını açıklayan Ecem Erkek, duygulandıran bir veda mesajı yayınladı Naime rolüyle ünlenen Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Yayınladığı mesajda, oyunculuğun uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuk esnasında durduğu duraklar olduğunu belirtti. Güldür Güldür programının kendisi için harika bir durak olduğunu dile getiren Ecem Erkek, arkadaşlarıyla çok iyi vakit geçirdiğini ve programda karakterlerinin çok sevildiğini dile getirdi. Gelecek sezonda Güldür Güldür programında olmayacağını ve bir sonraki durakta görüşelim ifadesiyle mesajını noktaladı. Peki,Ecem Erkek kimdir?

Ecem Erkek

1989 senesinde Ankara’da gözlerini açan Ecem Erkek aslen Sivaslı olduğu bilinmektedir. Liseden mezun olduktan sonra oyuncu olmak isteyen Erkek, 2007 ve 2008 senesi arasında Mamak Belediyesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde diksiyon eğitimi almıştır.

2010 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümüne gitmiş ve bu bölümden 2015 senesinde mezun olmuştur. Oyunculuk hayatına tiyatro oyunlarıyla başlamıştır. Daha sonra Hayat Sırları dizisinde yer almıştır. Güldür Güldür Show programına katılan Ecem Erkek, 2018 senesinde de Hakan : Muhafız dizisinde 2 bölümde yer almıştır. 46. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedyen Oyuncu adayı arasında yer almıştır. Taksim Trio grubuyla birden fazla şarkıyı seslendirmiştir. En son Netflix’te yayınlanan ‘’Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?’’filminin başrolünde yer aldı.