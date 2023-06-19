Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi!

Gülşen, geçtiğimiz günlerde bir konserde tercih ettiği kırmızı transparan elbiseyle ilgi odağı oldu.





Bel bölgesinin tamamen açıkta bırakıldığı elbisesiyle beğeni toplayan güzel şarkıcının tarzı olumlu eleştiriler ve yorumlar aldı.





Cahide adlı mekanda konser veren Gülşen, sahnede giydiği kostümlerle olay oldu.





Ünlü şarkıcı: 'O nasıl bir vedaydı öyle?' şeklinde not düştüğü 7 fotoğraflık sosyal medya serisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Gülşen'in paylaşımını beğenenler arasında çok sayıda ünlünün de yer aldığı görüldü.





Gülşen'in sahnedeki tarzı yorum yağmuruna tutuldu. Şarkıcının takipçileri 'Tarz kadın', 'Tanrı kadını yarattı', 'Bu kadar güzel olunmaz ki..', ' Buralar alev aldı' şeklinde yorumlar yazdılar.



