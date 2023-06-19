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Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi!

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Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi!
Gülşen, sahne kostümleriyle yine gündemde kalmaya devam ediyor. Her zaman iddialı tasarımlarla donatılmış kıyafetler giymeyi tercih eden güzel şarkıcı son konserinde tamamen transparan bir kıyafet seçti. Gülşen'in balıkçı ağına benzer kıyafeti çok alkış aldı.

Gülşen, geçtiğimiz günlerde bir konserde tercih ettiği kırmızı transparan elbiseyle ilgi odağı oldu. 

Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi

Bel bölgesinin tamamen açıkta bırakıldığı elbisesiyle beğeni toplayan güzel şarkıcının tarzı olumlu eleştiriler ve yorumlar aldı.

Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi

Cahide adlı mekanda konser veren Gülşen, sahnede giydiği kostümlerle olay oldu. 

Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi

Ünlü şarkıcı: 'O nasıl bir vedaydı öyle?' şeklinde not düştüğü 7 fotoğraflık sosyal medya serisi kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Gülşen'in paylaşımını beğenenler arasında çok sayıda ünlünün de yer aldığı görüldü.

Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi

Gülşen'in sahnedeki tarzı yorum yağmuruna tutuldu. Şarkıcının takipçileri 'Tarz kadın', 'Tanrı kadını yarattı', 'Bu kadar güzel olunmaz ki..', ' Buralar alev aldı' şeklinde yorumlar yazdılar.

Gülşen, balıkçı ağı benzeri kıyafetiyle sahnede esti gürledi

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