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Gülşen ve Edis'in son klibi trend oldu! Serdar Ortaç'a müthiş gönderme..

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Gülşen ve Edis'in son klibi trend oldu! Serdar Ortaç'a müthiş gönderme..
Gülşen ve Edis, son olarak Serdar Ortaç'ın kaleme aldığı 'Sor' adlı şarkısında bir araya geldi. Ünlülerin kliplerindeki görüntüler günün trendi oldu.

Üç yıl kadar önce "Nirvana" adlı şarkının klibi ile bir araya gelen pop müziğin ünlü isimleri Gülşen ve Edis, son olarak Serdar Ortaç'a ait 'Sor' adlı şarkı için birlikte kameraların karşısına geçtiler. İki ünlü ismin kliplerindeki görüntüler günün trendi oldu.

Gülşen ve Edis'in son klibi

İki pop müzik yıldızı Edis ve Gülşen'den olay yaratan bir çalışma geldi. "Nirvana" adlı şarkının klibinden tam üç yıl sonra yeni düet çalışması için bir araya gelen iki pop müzik şarkıcısı, "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" adlı albümde bulunan 'Sor' adlı şarkıyı beraber seslendirdi.

Gülşen ve Edis'in son klibi

“Sor” şarkısının klibi geçtiğimiz hafta içi Kilyos'ta çekildi. Klipte, Gülşen ile Edis, iki motosiklet çetesi liderlerini oynadılar.

Gülşen ve Edis'in son klibi

Yönetmen koltuğunda Fatih Yılmaz'ın üoturduğu klipte, Serdar Ortaç'ın 90'ların ikonik klibi Karabiberim'deki zeytin yeme sahnesine göndermesi yapıldı. Serdar Ortaç, bilindiği üzere "Karabiberim" adlı şarkının dillerden düşmeyen sahnesinde İlknur Soydaş ile birlikte oynamıştı.

Gülşen ve Edis'in son klibi

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