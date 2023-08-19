Gülşen ve Edis'in son klibi trend oldu! Serdar Ortaç'a müthiş gönderme..

Üç yıl kadar önce "Nirvana" adlı şarkının klibi ile bir araya gelen pop müziğin ünlü isimleri Gülşen ve Edis, son olarak Serdar Ortaç'a ait 'Sor' adlı şarkı için birlikte kameraların karşısına geçtiler. İki ünlü ismin kliplerindeki görüntüler günün trendi oldu.





İki pop müzik yıldızı Edis ve Gülşen'den olay yaratan bir çalışma geldi. "Nirvana" adlı şarkının klibinden tam üç yıl sonra yeni düet çalışması için bir araya gelen iki pop müzik şarkıcısı, "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" adlı albümde bulunan 'Sor' adlı şarkıyı beraber seslendirdi.





“Sor” şarkısının klibi geçtiğimiz hafta içi Kilyos'ta çekildi. Klipte, Gülşen ile Edis, iki motosiklet çetesi liderlerini oynadılar.





Yönetmen koltuğunda Fatih Yılmaz'ın üoturduğu klipte, Serdar Ortaç'ın 90'ların ikonik klibi Karabiberim'deki zeytin yeme sahnesine göndermesi yapıldı. Serdar Ortaç, bilindiği üzere "Karabiberim" adlı şarkının dillerden düşmeyen sahnesinde İlknur Soydaş ile birlikte oynamıştı.



