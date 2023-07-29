Günlerdir herkes Özlem Tekin'i arıyordu! Ünlü şarkıcının nerede olduğu ortaya çıktı

Özlem Tekin’in 2018 yılında şarkıcılığı bırakmasının ardından nerde olduğu herkes için merak konusuydu. Çiftliğini de kapatan Özlem Tekin’ in komşularının meraklarını dile getirmeleri üzerine magazin yazarı Onur Akay, Özlem Tekin’in annesinin yanında yaşamaya devam ettiğini açıkladı. İşte detaylar…