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Günlerdir herkes Özlem Tekin'i arıyordu! Ünlü şarkıcının nerede olduğu ortaya çıktı

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Günlerdir herkes Özlem Tekin'i arıyordu! Ünlü şarkıcının nerede olduğu ortaya çıktı
Özlem Tekin’in 2018 yılında şarkıcılığı bırakmasının ardından nerde olduğu herkes için merak konusuydu. Çiftliğini de kapatan Özlem Tekin’ in komşularının meraklarını dile getirmeleri üzerine magazin yazarı Onur Akay, Özlem Tekin’in annesinin yanında yaşamaya devam ettiğini açıkladı. İşte detaylar…

ÜNLÜ ŞARKICI ORTADAN KAYBOLMUŞTU! NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

2018 yılında şarkıcılık kariyerini bırakarak Milas’ın bir köyüne yerleşen Özlem Tekin’in nerede olduğu çok konuşulmuştu. Sevenlerinin merakını dile getirmesi üzerine magazin yazarı Onur Akay, Özlem Tekin’in annesiyle Bodrum'da yaşamakta olduğunu açıkladı.

2013'TE SON PAYLAŞIM

Organik yaşama özenerek çiftlik hayatına başlayan Özlem Tekin, ‘Eski Türk Rock Star’ olarak bilindiği sosyal medya hesabındakini son paylaşımını 28 Ağustos 2013’te yapmıştı. Çiftlik hayatına başlamadan önce işinden ve sosyal yaşamından uzaklaşmıştı.

Volkan Özdemir’in yaptığı habere göre Özlem Tekin çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

KOMŞULARI ENDİŞELİ

Uzun süredir çiftliğinde görülmeyen Özlem Tekin’in komşuları nereye gittiğini bilmediklerini ve merak ettiklerini dile getirdiler.

ANNESİNİN YANINA YERLEŞMİŞ

Çıkan haberler sonrasında magazin yazarı olan Onur Akay,  Özlem Tekin’e ulaştı. Akay yaptığı açıklamalarında Tekin’in yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle çiftliğini kapatarak annesinin yanında yaşadığını duyurdu.

Magazin
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