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Hadise leoparlı tulumuyla sahneyi salladı! Dudak ısırtan tarzını görenler mest oldu

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Hadise leoparlı tulumuyla sahneyi salladı! Dudak ısırtan tarzını görenler mest oldu
Ünlü pop yıldızı Hadise'nin Yenikapı konserinde giydiği cesur leopar kostümü sosyal medyayı salladı! Sahne şovları ve tarzıyla dikkat çeken Hadise'nin kostümü takipçileri arasında tartışmalara yol açtı. İşte Hadise'nin çok konuşulan kostümü...

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, son Yenikapı konserinde giydiği cesur leopar kostümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sahne performanslarında tercih ettiği cesur kostümleriyle dikkat çeken Hadise'nin tarzı, takipçileri arasında tartışmalara neden oldu. Bazıları onun tarzını abartılı bulurken, bazıları ise ona çok yakıştığını düşünüyor.

HADİSE'NİN DİKKAT ÇEKEN SAHNE KOSTÜMÜ

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Hadise'nin sosyal medya hesabı aktif bir şekilde kullanması, ünlü isimler arasında yer almasına neden oluyor. Ayrılığı gündemde olan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile ilişkisi ve rapçi Murda ile aşk iddialarına cevap vererek dostluklarını vurgulaması da magazin dünyasında konuşuluyor.

Sahne şovları ve cesur sahne kostümleriyle ünlenen Hadise'nin, bu tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen bir etkisi olduğu açıkça görülüyor. Kıyafet tercihleriyle her zaman gündemde olan şarkıcı, eleştirilere aldırmadan kendi tarzını sergilemeye devam ediyor.

Ünlü pop yıldızı Hadise'nin rapçi Murda ile olan dostluğunu vurgulayarak, aşk iddialarına cevap vermesi ve sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla sürekli gündemde olması, onun takipçileri tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlenmesine sebep oluyor.

Magazin
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