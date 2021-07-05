Hadise mavi bikinili pozları ile mest etti

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlişkisini bitiren Hadise tatile çıktı. Stres atmak için kendini mavi sulara bırakan oyuncu, mavi bikinisi ile çekildiği fotoğrafının İnstagram hesabında yayınladı.

Güzel şarkıcının bu paylaşımı kısa zaman içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri, şarkıcının gönderisinin altına “Çok güzelsin çok.”, “Muhteşemsin”, “Aşırı iyi” yorumlarını yaptı.

Kaan Yıldırım’da imaj değişikliği

Bunun yanı sıra ayrılık kararı alan çiftten Kaan Yıldırım’ın imaj değişikliği yapması ayrılık kararı ile alakalı olduğunu düşündürdü. Lakin Yıldırım’ın yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi. Hadise ise bir süre önce yeni şarkısını çıkarmıştı.