Hadise mavi bikinili pozları ile mest etti

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlişkisini bitiren Hadise tatile çıktı. Stres atmak için kendini mavi sulara bırakan oyuncu, mavi bikinisi ile çekildiği fotoğrafının İnstagram hesabında yayınladı.
Kaan Yıldırım’da imaj değişikliği
Bunun yanı sıra ayrılık kararı alan çiftten Kaan Yıldırım’ın imaj değişikliği yapması ayrılık kararı ile alakalı olduğunu düşündürdü. Lakin Yıldırım’ın yeni bir diziye başlayacağı öğrenildi. Hadise ise bir süre önce yeni şarkısını çıkarmıştı.
Son Güncelleme: 05.07.2021 15:36