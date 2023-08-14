Hadise olaylı boşanması sonrası ilk kez itiraf etti

İş adamı Mehmet Dinçerlerle mutluluğu kısa süren şarkıcı Hadise, ayrılık sonrası kendisini işine vermişti. Herkesin en merak ettiği boşanma konusu ile ilgili adeta ağzına kilit vuran güzel şarkıcı evliliğinin neden bittiği hakkında konuşma kararı aldı. Detaylar haberimizde…







EVLİLİĞİ 5 AY SÜREN HADİSE'DEN İTİRAF: BENİMKİ PEK EVLİLİKTEN SAYILMAZ

Mehmet Dinçerler ile evliliği beş ay süren şarkıcı Hadise, verdiği son konserde içini döktü. Evlilik hakkında hayranları ile sohbet eden Hadise, “Benimki pek evlilikten sayılmaz. Yüreğim soğudu yakamam artık" dedi.

Cesur sahne kıyafetleri ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise, dün akşam Antalya'da bir konser verdi. Konser arasında hayranlarıyla özel hayatı hakkında sohbet eden Hadise, “Benimki pek evlilikten sayılmaz" itirafında bulundu.

AŞKA KAPILARINI KAPATTI

Yağmur Çevik'in paylaştığı videoda, şarkı ortası konserini izlemeye gelen hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, "Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz" dedi. Sıfır Tolerans şarkısını okurken "Yüreğim soğudu yakamam" dediği bölümde Hadise, "Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama... " diyerek aşktan umudunu yitirdiğini ima etti.

EVLİLİKLERİ 5 AY SÜRDÜ

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti bir yıl aşk yaşamış ve geçen yıl mayıs ayında dünya evine girmişti. Evliliklerini kamuoyundan uzakta yaşayan ve nikah töreninden tek bir kare bile paylaşmayan çift, 5. ayda ayrılmaya ve bir oturumda da boşanmaya karar verdi.