Hadise ve Mehmet Dinçerler Paris’te

Kaan Yıldırım ile olan ilişkisine nokta koyduktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşka yelken açan Hadise, 36 yaş gününü kutluyor. Mehmet Dinçerler sevgilisinin doğum gününde Paris’e götürdü.

Organizasyonu hazırlayan Mehmet Dinçerler sevgilisiyle romantik bir hafta geçirmek için gittiği Paris’te doğum günü kutlamalarına da devam etti. Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından Paris’te olan bir fotoğrafını “Doğum günü kutlamaları başladı” notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından sevgilisiyle Paris’te çekilen başka fotoğrafını paylaşan Hadise, “Hadise, Paris’te” notuyla paylaştı.