Hadise ve Murda el ele ilk görüntüyü verdi

Türk şarkıcı Hadise, son zamanlarda hızlı bir konser maratonuna giriş yaparak sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiriyor. Özellikle boşanma süreciyle gündeme gelen Hadise, müzik kariyerine odaklanarak hayatına devam ediyor.



MURDA DA SAHNEYE ÇIKTI





Geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro'da unutulmaz bir konser veren Hadise, sahne performansı ve cesur kıyafetleriyle izleyenleri büyüledi. Konseri sırasında dikkat çeken bir detay ise rap müziğin ünlü isimlerinden Murda'nın da konserine katılması oldu. Hadise ve Murda, daha önce birlikte pek çok düet yapmışlardı ve bu kez de sahnede bir araya gelerek hayranlarını coşturdular.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hadise, göz kamaştıran mavi elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Murda ise partneri Hadise'ye eşlik ederek sahnede heyecanı artırdı. İkili, birlikte seslendirdikleri hit düetleriyle hayranlarından büyük alkış aldı.

Konserin sonunda ise duygusal anlar yaşandı. Hadise ve Murda, sahneden inerken sarılarak dostluklarını gösterdiler. Konserdeki yakınlaşmalarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan ünlü ikilinin bu anları hızla gündem oldu.

İKİLİNİN YAKINLAŞTIĞI ANLAR





Hadise'nin müzik kariyerine odaklanması ve Murda ile olan yakın arkadaşlığı, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Ünlü şarkıcı, cesur ve iddialı tarzıyla da magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Boşanma sürecinin ardından bu enerjik ve mutlu halleriyle Hadise'nin yeni müzik projelerini ve performanslarını heyecanla bekleyen hayranları, sosyal medyada da paylaşımlarını takip ediyor.