Hadise'nin boşanmasına ilişkin olay ayrıntı ortaya çıktı

Boşanmasıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin boşanma davasıyla ilgili ortaya çıkan gerçekler şoke etti! Peki Hadise neden boşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HADİSE'NİN BOŞANMASINDAKİ İLGİNÇ AYRINTILAR

Ünlü sanatçı Hadise geçtiğimiz dönemde iş insanı Mehmet Günsür ile evlenmiş ancak kısa süre içinde boşanmıştı. Boşanma ardından tamamen kariyerine odaklanan Hadise'nin bayram konserlerinden 10 milyon TL kazandığı öğrenildi. Hadise boşandıktan sonra yükselen kariyeriyle ilgili sosyal medyada 'Boşanmak Hadise'ye yaradı' yorumları yapıldı.





Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan tarihinde Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti ve 30 Eylül tarihinde de tek celsede boşanmıştı. Kısa sürede evlenmesi ve kısa süre sonra boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan Hadise geçtiğimiz Kurban Bayramı sırasında en çok sahne alan sanatçılardan biri oldu. Antalya, Kıbrıs, Batum, Bergama konserlerinde sahne alan Hadise toplam 10 milyon TL kazandı. Birçok markayla da iş birliği yapan Hadise'ye takipçileri boşanmanın yaradığını ve kariyerinin yükseldiğini söylüyor.