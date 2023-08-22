Hadise'nin derin göğüs dekolteli elbisesi dudak ısırttı! Kırmızı elbisesinin yakasını açtıkça açtı

Önceki gece düğüne katılan Hadise, stiliyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise'nin dekolteli kırmızı renkli elbisesi sosyal medyanın dikkatini çekti. Detaylar haberimizde..





37 yaşındaki ünlü şakıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra seslendirdiği şarkılar ve aynı zamanda da yer aldığı projelerle de adından söz ettiriyor. Özel hayatında ve sahnede sergilemekten hoşlandığı kendine güvenen kıyafetleriyle sık sık viral olan ünlü şarkıcı, şimdi de katıldığı düğünde giydiği dekolte kırmızı elbiseyle sosyal medyayı mest etti. Ünlü şarkıcının pozuna yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.





Sosyetenin en ünlü isimlerinden birisi olan Yasemin Taciroğlu’nun düğününe giden Hadise, dekolteli parlak kırmızı bir elbise tercih ederken şarkıcının dekolteli bir pozu sosyal medyada paylaşması olay yarattı. Takipçilerinin Hadise'nin kilo verdikten sonra verdiği özgüvenli dekolte pozuyla ilgili sosyal medyayı yorum yağmuruna tutarken, "Bizi yeniden aşık ettin" yorumları havada uçuştu.



