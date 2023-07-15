Hadise'nin yeni sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Hayranları şokta

Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından kendini kariyerine odaklayan Hadise, sessiz sedasız yeni aşka yelken açtı. Yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu haline gelirken sonunda gerçekler ortaya çıktı. İşte Hadise'nin yeni sevgilisi o ünlü isim.





HADİSE'NİN SEVGİLİSİ

Hadise kalbinin kapılarını tekrar açarken hiç beklenmedik biriyle sevgilisi olduğu gerçeği magazin gündemini salladı. Tanınmış oyuncu Kerem Bürsin ile gizli ilişki yaşadıkları iddiaları duyanları şaşırttı. Tüm kamuoyuna açıklanan bu aşk sürpriz oldu.

Hadise ve Kerem Bürsin ikilisinin aşk haberlerinin doğruluğu o görüntülerle doğrulandı. Hayranları tarafından ortaya çıkartılan bu ilişkide fotoğrafların altına sayısız beğeni ve yorum geldi.