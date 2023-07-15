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Hadise'nin yeni sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Hayranları şokta

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Hadise'nin yeni sevgilisi bakın çıka çıka kim çıktı! Hayranları şokta
Biten evliliği sonrasında yaptığı göndermeler ile sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise'nin yeni sevgilisi herkesin şaşırdığı o isim çıktı. Ünlü şarkıcısının yeni sevgilisi...,

Mehmet Dinçerler ile boşanmasının ardından kendini kariyerine odaklayan Hadise, sessiz sedasız yeni aşka yelken açtı. Yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu haline gelirken sonunda gerçekler ortaya çıktı. İşte Hadise'nin yeni sevgilisi o ünlü isim.

hadise yeni sevgili

HADİSE'NİN SEVGİLİSİ

Hadise kalbinin kapılarını tekrar açarken hiç beklenmedik biriyle sevgilisi olduğu gerçeği magazin gündemini salladı. Tanınmış oyuncu Kerem Bürsin ile gizli ilişki yaşadıkları iddiaları duyanları şaşırttı. Tüm kamuoyuna açıklanan bu aşk sürpriz oldu.

Hadise ve Kerem Bürsin ikilisinin aşk haberlerinin doğruluğu o görüntülerle doğrulandı. Hayranları tarafından ortaya çıkartılan bu ilişkide fotoğrafların altına sayısız beğeni ve yorum geldi. 

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