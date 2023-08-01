Hakan Sabancı aşka geldi: Hande Erçel ile ilk paylaşım beğeni topladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte romantik bir tatil yapmak için yola çıktı. Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan çift, hayranlarının büyük ilgisini çekti. Ancak dikkat çeken bir detay vardı: Hakan Sabancı, paylaşılan fotoğraflarda sadece uzuvlarını göstererek gizemli bir tutum sergiledi. Bu durum, takipçilerinin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. İşte ayrıntılar...