Hakan Sabancı aşka geldi: Hande Erçel ile ilk paylaşım beğeni topladı
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte romantik bir tatil yapmak için yola çıktı. Tatil fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallayan çift, hayranlarının büyük ilgisini çekti. Ancak dikkat çeken bir detay vardı: Hakan Sabancı, paylaşılan fotoğraflarda sadece uzuvlarını göstererek gizemli bir tutum sergiledi. Bu durum, takipçilerinin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. İşte ayrıntılar...
Oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte sık sık yurt dışı tatillerine çıkan çift, hayranlarını heyecanlandırıyordu ancak birlikte fotoğraf paylaşmamaları dikkat çekiyordu.
Hande Erçel'in esprili bir şekilde Hakan Sabancı'nın yalnızca uzuvlarını paylaşması, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Ancak sonunda Hakan Sabancı, çiftin aşkını ilan eden bir fotoğraf paylaşarak kural bozdu. İkilinin sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle birlikte fotoğraflarını paylaşması, hayranlarını şaşırttı.
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