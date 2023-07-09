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Hakan Sabancı hakkında flaş iddia! Meğer Hande Erçel ile değil o isimle... Sosyal medya karıştı

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Hakan Sabancı hakkında flaş iddia! Meğer Hande Erçel ile değil o isimle... Sosyal medya karıştı
Son günlerde sosyal medyada Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i aldattığı iddiaları büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, Hakan Sabancı'nın başka bir isimle ilişkisi olduğu ortaya çıktı ve hatta bu genç kıza evlenme sözü verdiği iddia edildi. Şok iddianın ayrıntıları haberimizde...

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i aldattığı iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Belgin adlı bir sosyal medya kullanıcısı, bomba bir iddiayı ortaya atarak Hakan Sabancı'nın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ve hatta bu kadına evlenme sözü verdiğini iddia etti.

"BEN BU KIZI KEDİ YAPARIM"

hakan

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin aşkı sık sık medyada yer alıyor ve geniş bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. İkili son olarak İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine katıldı ve tatillerine devam etti. Ancak, sosyal medyada ortaya atılan bu iddia çiftin ilişkisi hakkında büyük bir tartışma başlattı.

Belgin adlı sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre, Hakan Sabancı Hande Erçel'e ilgi göstermediği zamanlarda arkadaşlarına "Ben bu kızı kendime kedi yaparım" şeklinde bir ifade kullanmış. Ayrıca, Hakan'ın Hande ile birlikteyken bile başka bir kadını aradığı ve iletişim kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.

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