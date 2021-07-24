Halil Sezai’den şok sözler ‘gerektiği şekilde dövemedim’

Şarkıcı Halil Sezai 15 Eylül 2020 tarihinde 67 yaşındaki komşu ile tartışmış ve yaşanan gerginlik kısa sürede şiddetli kavgaya dönüşmüştü. Yaşlı adama uyguladığı şiddetin sosyal medyaya düşmesi ile tepkileri üzerine çeken Halil Sezai 43 gün boyunca cezaevinde yatmıştı.

Gerektiği şekilde dövemedim

Yaşanan olaylar sonrasında ilk kez konserler vermeye başlayan Halil Sezai, yaşlı adımı nasıl darp ettiğini anlattı. ‘Siz böyle amcacık falan diye tanıdınız ama hak etti kafam da gazeldi gerektiği şekilde tam dövemedim’ ifadelerini kullanan sanatçı yeniden tepkileri üzenine topladı.

O günün yarısını hatırlamıyorum

Daha önce Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yaptığı Gör Beni programına katılan Halil Sezai ‘O günün yarısını hatırlamıyorum’ ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca programda yaşadıklarını ve cezaevi sürecine dair açıklamalar yapan sanatçı ‘ünlülüğe karşı bir insanım ülkemizde bu olaylar günde 100-200 kere oluyor ama bu kadar büyümüyor. Çok öfkeli de değildim olaylar bir anda gerçekleşti. Olayın detaylarına da girmek istemiyorum. Bu olaydan ötürü hapis yattım’ açıklamalarında bulunmuştu.