Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer'in kızları olan Nazlı, uzun bir aradan sonra görünürlük kazandı ve insanların dikkatini çekti. Bilginer'in kızını görenler, şaşkınlıklarını gizlemekte zorlandı. Baba-kız benzerliği ise herkesin ilgisini çekti.

Ünlü ve saygıdeğer oyuncu Haluk Bilginer ile tanınmış şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin kızlarından biri olan Nazlı Bilginer, uzun bir süre sonra nihayet kameraların önüne çıktı.

Emmy Ödülü sahibi usta oyuncu Haluk Bilginer, oynadığı roller ve performanslarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

2006 yılında şarkıcı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Haluk Bilginer'in evliliği 2012'de sona erdi.

Bu evlilikten dünyaya gelen Nazlı, şu an 17 yaşında ve babasının ve annesinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Haluk Bilginer, Nazlı ile birlikte bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğraf, Nazlı Bilginer'in babasıyla olan benzerliği nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelen yorumlardan birçoğu, "Tam annesinin kopyası" veya "Annesine çok benziyor" gibi yorumlar yapıldı.

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