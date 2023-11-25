Hande Erçel, 30 Yaşında “Great Gatsby” Kostümüyle Göz Kamaştırdı

Hande Erçel’in 30. Yaş Doğum Günü Partisi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 24 Kasım 2023’te 30 yaşına girdi. Güzel oyuncu, doğum gününü yakın çevresiyle kutladı. Partinin teması ise “Great Gatsby” idi. Hande Erçel, 1920’lerin modasını yansıtan bir kostümle partide boy gösterdi.

Hande Erçel’in Great Gatsby Kostümü

Hande Erçel, doğum günü partisinde iki farklı beyaz elbise giydi. Bir elbisesi, straplez vücudunu saran ve püsküllü bir tasarıma sahipti. Bir diğeri ise ceket elbiseydi. Erçel, doğum günü partisindeki kostümüyle hem güzelliği hem de stiliyle beğeni topladı. Erçel, 1920’lerin modasını günümüze taşıyarak, “Great Gatsby” temasına uygun bir görünüm sergiledi.