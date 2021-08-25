Hande Erçel havuz başında bikinili pozuyla gündem oldu

Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel dizinin final çekimlerinin tamamlanmasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Tatilden sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu son olarak havuz başında bikinisiyle poz verdi.

Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Instagram’da 23.9 milyon takipçisi olan Erçel, havuz başında paylaştığı bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Erçel bu pozun ardından sevgilisi Kerem Bürsin ile ele ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı.