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Hande Erçel havuz başında bikinili pozuyla gündem oldu

Oyuncu Hande Erçel, Bodrum’da tatile çıktı. Güzel oyuncu havuz başında verdiği bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:53
Hande Erçel havuz başında bikinili pozuyla gündem oldu
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel dizinin final çekimlerinin tamamlanmasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Tatilden sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu son olarak havuz başında bikinisiyle poz verdi.


Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Instagram’da 23.9 milyon takipçisi olan Erçel, havuz başında paylaştığı bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi. Hande Erçel bu pozun ardından sevgilisi Kerem Bürsin ile ele ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı.


Son Güncelleme: 25.08.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
Hande ErçelKerem Bürsin
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