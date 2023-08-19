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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın düğün pozu olay oldu!

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın düğün pozu olay oldu!
Sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras, dün akşam muhteşem bir düğünle dünyaevine girdiler. Tüm sosyetenin yer aldığı düğüne Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile el ele katıldı.

Ünlü modacılardan Nedret Taciroğlu, kızı Yasemin Taciroğlu'nu iş insanı Ahmet Uras ile evlendirdi. Tüm sosyetenin bir arada olduğu görkemli düğüne cemiyet ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı görüldü.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın düğün pozu

Hakan Sabancı ile Hande Ersel düğüne el ele geldi!

Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile birlikte geldiği düğüne sevgilisinin elini tutarak geldi. Düğünler için yaz tatillerine kısa bir ara vermek zorunda kalan çift, Hakan Sabancı'nın kuzeni Melissa Sabancı'nın masasına oturdular. Düğünde, Hande Erçel'in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı da hazır bulundu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın düğün pozu

Çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada viral olurken, paylaşımın altı "Hande Erçel, aileye girdi" yorumlarıyla doldu taştı. Hande Erçel'in birçok hayranı çifti birbirine çok yakıştırırken çok sayıda kullanıcı da evliliğin artık çok yakın olduğu görüşünü savundular.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın düğün pozu

Çift bu hafta içinde birkaç davet daha katılacaklar ve daha sonra tatillerine devam edecekler.

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