Hande Erçel Sabancılara meydan okudu! Aman Hakan görmesin: İncecik bikinisiyle...

Ünlü çift Hakan Sabancı ve Hande Erçel, ilişkilerini başlarda reddetmelerine rağmen magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Son olarak yüzü olduğu marka için bikinili pozlar veren Hande Erçel, sosyal medyada olay oldu. İşte Hande Erçel'in çarpıcı paylaşımları. İşte detaylar...





ÜNLÜ ÇİFTTEN HABERLER

Son günlerde hem özel hayatı hem işleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, yaz başından beri İtalya, Cannes ve Mykonos'ta tatil yapıyor. Kısa bir süre için yurda dönen Erçel, Bodrum'da bir markanın davetine katıldı. Marka anlaşmaları olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde yurt dışına çıkacak. Yüzü olduğu markanın bikinili pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ayrıca, Hande Erçel, dizi ve reklam çekimlerinde günde en fazla 12 saat çalışma kuralı koyduğu haberleriyle de gündemde yer aldı. Ayrıca, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin ilişkisi hakkında bir aldatma iddiası ortaya atıldı ve sosyal medya kullanıcıları bu konuda yoğun yorumlar yaptılar. Hande Erçel'in ailesiyle Hakan Sabancı'nın aynı düğünde yer alması da evlilik spekülasyonlarına yol açtı. İşte detaylar...





Haber metni, iş insanı Hakan Sabancı'nın geçmişte yaşadığı bazı ilişkileri hakkında bilgi veriyor. Hakan Sabancı, oyuncu Dilara Aksüyek ve oyuncu Aygün Aydın ile adı anılan olaylı ilişkiler yaşamış. Medyanın ilgisini çeken sansasyonel ilişkileriyle sık sık gündeme gelmiş. Geçmişte, Ayşe Özyılmazel ve Afra Örgen gibi isimlerle ilişkileri olmuş. Ayrıca, ünlü model Lara Surol ve oyuncu Aslışah Alkoçlar ile de bir dönem ilişkileri olmuş. Ancak Aslışah Alkoçlar ile evlenmek için genç olduklarını belirterek ayrılmışlar.