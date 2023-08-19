Hande Yener, 40 dereceye yakın sıcakta sahneye kürkle çıktı!

Hande Yener, İstanbul konserindeki tarzıyla yine tartışma yarattı.Geçtiğimiz akşam sahne alan ve hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşayan Yener, bunaltıcı sıcakta üzerine kürk giyerek şarkılarını söyledi. Ünlü şarkıcının stili sosyal medyada gündem oldu.





Hande Yener, İstanbul'da verdiği konserin açılışını "Hop Hop" şarkısıyla yaptı ve yurt dışından getirdiği ikonik dijital gözlüklerini kullandı. Gözlüklerinin üzerindeki ‘Hop Hop’ yazısı da dikkatlerden kaçmadı.





İki kıyafet giyen ve herkesin hayran olduğu Hande Yener'in, pelüş hayvanlarla kaplı stili o gün sosyal medyada da gündem oldu. Her konserinde farklı konsept ile hayranlarının karşısına çıkan ünlü şarkıcı konserini cesur kostümleri ve dansçılarıyla renklendiriyor. Konser öncesinde özel çalışma yapan Hande Yener'in son halini görenler "Hiç değişmiyorsun" yorumlarını yaparken kimi hayranları "Bu sıcakta neden kürk?" sorusunu sormadan edemedi.