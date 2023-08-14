Hande Yener'in photoshoplu fotoğrafını gören çıldırdı! Bu kez fena yakalandı

Türkiye'nin ünlü pop sanatçısı Hande Yener, "Benden Bir Tane Daha Yok" adlı şarkısıyla büyük ilgi gördüğü bu dönemde, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündemde. Bodrum'da sahne alan Yener, sahne performansından kareleri takipçileriyle paylaştı.



Ancak paylaşılan fotoğrafların üzerinde abartılı bir şekilde Photoshop yapıldığı fark edildi. Özellikle kol bölgesinde yapılan müdahale, takipçilerinin dikkatini çekti ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

HANDE YENER'İN PHOTOSHOPLU PAYLAŞIMI





Takipçiler, Hande Yener'e "Hiç mi görmediniz paylaşırken?" gibi yorumlarla eleştirilerde bulundu. Photoshop kullanımının aşırıya kaçtığı düşünülen bu durum, ünlü sanatçının paylaşımlarıyla ilgili eleştirilere neden oldu.

Bu olay, ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımların gerçeklikle ne kadar uyumlu olduğu konusundaki tartışmaları tekrar gündeme getirdi.