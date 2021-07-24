Hapis de yaramamış: Halil Sezai darp ettiği komşusuyla ilgili söylediği sözlerle yine şaşkına çevirdi!

Geçtiğimiz aylarda 65 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç ile kavga ettiği esnada komşusunu darp ettiği gerekçesi ile 1,5 ay hapis yatan Halil Sezai yine gündeme bomba gibi düştü.

Hapis de yaramamış!

Halil Sezai, hapisten çıktıktan sonra Exxen’de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu ve burada içini döktü. Sezai, olayların üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen darp ettiği Hüseyin Meriç hakkında bazı sözler sarf etti. Halil Sezai, Katarsis’in sunucusu ve Psikolog olan Gökhan Çınar’ şunları anlattı:

“Medya gücünü eline geçiren herkes algıları istediği gibi yönetebiliyor. Yaptırtmak istediği ve göstermek istediği her şeyi rahatlıkla yansıtabiliyor. Bu benim cezaevinden çıktıktan sonra katıldığım ilk program, 45 günlük cezaevi süreci geçirdim. Bu süreçte kimse yanıma gelip ‘Hayırdır ne oldu sana?’ diye sormadı. İhtiyacım olan zamanda kimseyi yanımda göremedim. Kimse gerçeği duymak için bana mikrofon uzatmadı. Şimdi algılar değiştiğinde gelip sormaya başladılar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar”

Şarkıcı darp ettiği Hüseyin Meriç için ise şunları dile getirdi:

“Kendim de sütten çıkmış ak kaşık değilim, normalinde kendimden nefret edebilen bir adamım ama bu kadar da bir insan linç edilemez. Her ne kadar fiziksek şiddet suçsa, psikolojik şiddet de suç sayılmalı. Birinin sizin karşınızda aylardır küfrettiğini ve sözlü taciz ettiğini düşünün. Sürekli yüksek sesli tacizler ve küfürler duyduğunuzu düşünün. Empati yapın. Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim.”