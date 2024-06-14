Hasan Can Kaya hakkında şok iddia! Üniversiteli 23 yaşındaki genç kızı evinde alıkoydu

Hasan Can Kaya emniyete neden götürüldü! Partide tanıştığı genç kızı evinde alımı koydu? İşte Kaya'nın ifadesi

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, partide tanıştığı 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile geceyi birlikte geçirdi. İddiaya göre, Kaya gecenin ilerleyen saatlerinde genç kızı evinde alıkoydu ve çıkmasına izin vermedi. Olayın ardından emniyete götürülen Kaya, genç kızın şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.



PARTİDE TANIŞTILAR, GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana gelen olayda, Hasan Can Kaya İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Partide eğlendiği esnada Nazlıcan A. ile tanışan Kaya, bir süre sohbet ettikten sonra genç kızı evine davet etti. İkili, Kaya'nın Levent'teki evine giderek sohbet etmeye devam etti ve iddiaya göre alkol aldılar.

GENÇ KIZ EVDEN ÇIKMAK İSTEDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Hasan Can Kaya'nın yakınlaşma girişiminden rahatsız olan Nazlıcan A., evden çıkmak istedi. Ancak Kaya, genç kızın evden çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine Nazlıcan A., cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum atarak yardım istedi. Mesajında “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” ifadelerini kullandı.





POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Nazlıcan A.'nın mesajlarını gören arkadaşı, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Beşiktaş polisi, canlı konum üzerinden genç kızın yerini tespit ederek gece saatlerinde adrese ulaştı. Adrese gelen polis ekipleri, içeride bulunan Nazlıcan A.'yı kurtardı ve Hasan Can Kaya'yı emniyete götürdü.

GENÇ KIZIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan Nazlıcan A., mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte Kaya'nın evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini belirtti. Sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin bu durumu reddedince evden çıkmak istediğini ancak Kaya'nın buna izin vermediğini söyledi. Bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polisten yardım istediğini belirtti. Ancak, genç kız emniyette kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını ifade etti.





HASAN CAN KAYA SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın şikayetçi olmaması üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'ya yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesini savcılığa aktardı. Savcılık, tutanak tutulmasının ardından Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talep etti. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek, iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A.'nın evde bulunduğu esnada başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulmasının ardından Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında ortaya atılan bu iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kaya'nın hayranları ve takipçileri olayın detaylarını merakla takip ederken, olayın hukuki sürecinin nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu. Şimdilik serbest bırakılan Kaya'nın durumu, genç kızın şikayetçi olmaması nedeniyle hukuki bir cezai işlem görmedi. Ancak kamuoyunun ilgisi ve medyanın takibi, olayın seyrini değiştirebilir.

