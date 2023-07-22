Hazal Kaya isyan bayrağını çekti: Artık dayanamadı, sosyal medyada paylaştı

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve ikinci bebeğini yeni kucağına alan oyuncu Hazal Kaya isyan ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



HAZAL KAYA SONUNDA İSYAN ETTİ

Ünlü oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz Mart ayında ikinci çocuğu Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. Uykusuzluktan şikayet eden Hazal Kaya isyan ettiği paylaşıma 'Alın size gerçekler' yazdı.





İkinci kez annelik duygusunu tadan Hazal Kaya setlere de hızlı şekilde dönmüştü ancak yaşadığı uykusuzluktan şikayet etti. Hazal Kaya sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa şu sözleri yazdı; 'Günaydın. Bu kız beni uyandırdı, kendi uyumaya devam ediyor. Akşamdan sabaha setim olacak ben asla uyuyamıyorum. Alın size gerçekler, al sana gerçek.'