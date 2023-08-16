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Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı: Süleyman Ergüçlü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu!

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Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı: Süleyman Ergüçlü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu!
Babası Süleyman Ergüçlü'yü kalp krizinden kaybeden oyuncu Hazar Ergüçlü, bugün babasının son yolculuğu için kabristandaydı. Ergüçlü, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Süleyman Ergüçlü, Kıbrıs Türk Gazeteciler Sendikası'nın kurucularındandı. Bir dönem bakanlık görevinde de bulunan eski gazeteci Süleyman Ergüçlü'nün cenazesi bugün Kıbrıs'ta defnedildi. Genç oyuncu babasının cenaze töreninde zar zor ayakta kaldı.

Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sabah saatlerinde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği binasında Süleyman Ergüçlü için bir tören gerçekleştirildi. Ergüçlü, KTGB töreninin ardından kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığına defnedildi. Babasının acısıyla gözyaşlarına boğulan Hazar Ergüçlü, törende acı içinde ayakta kalmaya çalıştı ve taziyeleri kabul etti.  

Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı

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