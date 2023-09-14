Hülya Avşar tanınmamak için kılık değiştirdi: Görenler inanamadı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, son zamanlarda alışılmadık bir görüntüyle gündeme geldi. Ayvalık'ta zeytin kırma etkinliğiyle dikkat çeken Avşar, şimdi de Edremit Devlet Hastanesi'nde objektiflere yakalandı.

Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giyen Hülya Avşar, hastane çalışanları ve diğer hastalar tarafından fark edilmediği sürece normal bir hasta gibi davrandı. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden Avşar, hastanede bulunan diğer kişilere "Merhaba" diyerek karşılık verdi.





Hülya Avşar, yıllardır kameraların önünde olan bir sanatçı olmasına rağmen, bugüne kadar bu şekilde görünmemişti. Ünlü ismin yanında bulunan kişiler, kameranın kapatılmasını istedi ve Avşar'ın hastanede, genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret etmek için Ayvalık'tan geldiğini iddia ettiler.

Hülya Avşar'ın tanınmamak için aldığı bu önlemler, basında ve sosyal medyada büyük ilgi çekti. Ünlü sanatçının bu sıradışı ziyareti, merak uyandırmaya devam ediyor.