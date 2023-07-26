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İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olmak için gün sayıyor

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İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olmak için gün sayıyor
Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini açıkladı. Tatlıses, 10. kez dede olacağını duyurdu ve sevincini paylaştı.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses 10'uncu kez dede olacağını duyurdu.

Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebek beklediğini söyledi. HAMİLE OLDUĞU İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

BEBEK MÜJDESİNİ VERDİ

İbrahim Tatlıses bugün Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklama yaptı. Tatlıses, gelinin Yasemin'in hamileliğiyle ilgili müjdeli yeni bir haber verdi. İkiz torun sahibi olacak olan Tatlıses sevincini şu sözlerle dile getirdi; "Yasemin, ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"

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