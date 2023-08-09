İbrahim Tatlıses bu kez hayranlarını üzdü! Çıkış yolunu böyle buldu

İbrahim Tatlıses hayranlarını bu haberle çok üzdü! Sosyal medyadan duyurduğu haber herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM TATLISES ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Sosyal medyanın gündeminde sık sık konuşulan isimlerden biri İbrahim Tatlıses son olarak mal varlığı ile ilgili çıkan haberlerle herkesi şaşırtmıştı. İbo Show programıyla tekrar gündeme gelen İbrahim Tatlıses konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı; 'Her kanalda sıraya giriyoruz. İbo Show Tatlıses TV'ye yapacağımız stüdyo hazırlıkları bir ay içinde biter, 2 ay gibi bir sürede sizlerle olacağımız için mutluyuz.





İbo Show sizlerle olacak, programımızda herkese yer vereceğiz.' Geçtiğimiz sezon yayınlanan İbo Show programında sürekli aynı sanatçıların konuk olması reyting düşüşlerine sebep olmuştu. İbrahim Tatlıses geçmiş zamanda uğradığı silahlı saldırı sonrasında ekranlardan uzun bir süre ayrı kalmış ancak sağlığına kavuştuktan sonra ekranlara geri dönmüştü. İbo Show programının önümüzdeki sezon Tatlıses TV kanalında ve YouTube platformu üzerinde paylaşılması bekleniyor.