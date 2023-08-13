  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı

İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı

Yayınlanma:
İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı
İbrahim Tatlıses açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturmaya devam ediyor. Sanatçının evlilik açıklamaları dikkat çekti! Tüm detaylar haberimizde.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses evlilik açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı! Yine mi evleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM TATLISES'TEN EVLİLİK AÇIKLAMALARI

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturmaya devam ediyor. 71 yaşındaki sanatçı evlilikle ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 476.6 bin takipçisi olan İbrahim Tatlıses evlilikle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Her an sürpriz bir evlilik gelebilir, uzak değil. 

ibrahim tatlıses evlilik açıklamaları şaşırttı

Tek yaşamak Allah'a mahsus, ben tek olmayı sevmiyorum.' Kendinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile evleneceği düşünülen İbrahim Tatlıses'in bu ilişkisi bitmişti. Ancak İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği de merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in açıklamaları sonrasında sosyal medyadan 'Bu ne hız?' 'Hayırlısı olsun' gibi yorumlar yapıldı. 

Magazin
Yalı Çapkını oyuncuları paraya para demiyor! Bölüm başı aldıkları para dudak uçuklattı
Yalı Çapkını oyuncuları paraya para demiyor! Bölüm başı aldıkları para dudak uçuklattı
CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı
CZN Burak Babası Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Oldu
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin kızları yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı
Fenomen Dilan Polat ve eşinin estetiksiz halleri olay oldu! Eski hallerinden hiç eser yok!
Fenomen Dilan Polat ve eşinin estetiksiz halleri olay oldu! Eski hallerinden hiç eser yok!
Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!
Genç kızlar çok üzülecek! MasterChef Alican Sabunsoy'un meğer sevgilisi varmış!