İbrahim Tatlıses yeniden evleniyor! Yeni eşini ilk kez açıkladı, duyanlar şaşırdı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses evlilik açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı! Yine mi evleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İBRAHİM TATLISES'TEN EVLİLİK AÇIKLAMALARI

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme oturmaya devam ediyor. 71 yaşındaki sanatçı evlilikle ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. 476.6 bin takipçisi olan İbrahim Tatlıses evlilikle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Her an sürpriz bir evlilik gelebilir, uzak değil.





Tek yaşamak Allah'a mahsus, ben tek olmayı sevmiyorum.' Kendinden 43 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya ile evleneceği düşünülen İbrahim Tatlıses'in bu ilişkisi bitmişti. Ancak İbrahim Tatlıses'in kiminle evleneceği de merak konusu oldu. İbrahim Tatlıses'in açıklamaları sonrasında sosyal medyadan 'Bu ne hız?' 'Hayırlısı olsun' gibi yorumlar yapıldı.