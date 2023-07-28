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  3. İbrahim Tatlıses'e hastalığını unutturan müjde! Oğlu İdo babasına en güzel hediyeyi böyle verdi!

İbrahim Tatlıses'e hastalığını unutturan müjde! Oğlu İdo babasına en güzel hediyeyi böyle verdi!

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İbrahim Tatlıses'e hastalığını unutturan müjde! Oğlu İdo babasına en güzel hediyeyi böyle verdi!
Ünlü isim İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz yıllarda dünya evine girerken bu defa ise müjdeli haberi verdi. Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayıldı.

2021 yılında nikah masasına oturan ünlü çift İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den bir güzel haber daha geldi. İbrahim Tatlıses, dede olmak için hazırlıklara başladı. Uzun bir bekleyiş ardından çiftin anne baba olacağı haberi yayıldı.

yasemin şefkatli hamile

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar üzerine Yasemin Şefkatli'nin 2,5 aylık hamile olduğu bilgisi verildi. Güzel haberi alan İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna torun sayılarını arttırdı. Heyecanını herkese gösteren İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayımlanan magazin programında ikiz torun hakkında çıkan haberlere değindi.

İbrahim Tatlıses, gelini ve oğlunun ikiz bebek beklediğini açıkladı. Bebeklerin birisi ne kadar gizlemiş olsa da iki gün önce kendisini göstermiş. Cinsiyetlerinin belli olmadığını söyleyen ünlü isim ailecek çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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