İbrahim Tatlıses'in eski karısı kusursuz fiziğiyle resmen şov yaptı! İbo onu kaybettiğine çok üzülecek!
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız görenleri mest etti. Uzun zamandır kızı Elif Ada ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yıldız, yılların değişimiyle herkesi şaşırttı.
2011 yılında dünya evine giren İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız evliliği 2 yıl sürmesiyle boşanmaya karar verdiler. İkilinin Elif Ada isimli bir kız bulunuyor. Tatlıses'in eşi olarak bilinen Yıldız'ın gözlerden uzak hayat yaşaması üzerine sosyal medya üzerinden aktif kullanıcılığı dikkatleri çekti. İşte yıllara meydan okuyan Ayşegül Yıldız'ın yeni halleri...
42 yaşında olan Ayşegül Yıldız, güzelliğiyle dikkatleri çekerken gün geçtikçe gençleşmesiyle gündeme damgasını vurdu. Fiziğinin kusursuzluğuyla genç kızlara taş çıkarak Yıldız, kısa zaman önce İstanbul'a geri döndüğünü açıkladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımları haberimizde.
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