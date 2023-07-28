İbrahim Tatlıses'in eski karısı kusursuz fiziğiyle resmen şov yaptı! İbo onu kaybettiğine çok üzülecek!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız görenleri mest etti. Uzun zamandır kızı Elif Ada ile gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yıldız, yılların değişimiyle herkesi şaşırttı.