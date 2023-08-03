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İbrahim Tatlıses'in tüm mal varlığı ortaya çıktı

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İbrahim Tatlıses'in tüm mal varlığı ortaya çıktı
Güçlü sese sahip olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in mal varlığının ne kadar olduğuna dair çıkan haberlere yanıt gecikmedi. Yalan yanlış yapılan haberler üzerine Tatlıses'in saymakla bitmeyen serveti dudak uçuklattı.

Türkücü İbrahim Tatlıses, yıllardır birçok konuyla gündemde yer alırken geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden serveti hakkında çıkan haberleri yalanlayarak tek tek açıkladı. Serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlığının altında yer alan İbrahim Tatlıses, servetine dair çıkan haberleri yalanlayarak doğruları açıkladı.

İbrahim tatlıses mal varlığı

İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI

Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV.

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