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Icardi'nin eşi resmen şov yaptı! Kalçasının fotoğrafını çekip...

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Icardi'nin eşi resmen şov yaptı! Kalçasının fotoğrafını çekip...
Futbol dünyasının önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin, sosyal medya fenomeni ve model eşi Wanda Nara'nın paylaştığı kalça pozları, dijital platformları hareketlendirdi. Ünlü çiftin iddialı pozları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ayrıca, Icardi'nin lüks evi de büyük bir merak uyandırdı. Ayrıntılar haberimizde...

Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin, sosyal medyada sıkça gündem yaratan model ve fenomen eşi Wanda Nara, yeni bir paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'a daha düşük bir ücretle üç yıllık sözleşme imzalayarak transfer olan Icardi, bu tercihiyle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde özel bir yer edinmişti. Bu kararın ardından, Icardi ve ailesi daha fazla görünür hale geldi. Özellikle de Wanda Nara, büyük ilgi odağı haline geldi.

O FOTOĞRAF YÜREK HOPLATTI

WANDA NARA

Geçen sezon Galatasaray'a kiralık olarak katılan Mauro Icardi, bu kez kalıcı olarak takıma transfer olunca, ailesiyle birlikte yaşadığı rezidans yerine lüks bir villaya taşındı. Bu yeni villalarında havuz keyfi yapan Nara, renkli bir bikinisiyle sergilediği kalça pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Wanda Nara'nın bu cesur paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini ve yorumlarını çekti.

Bir süre önce "İstanbul'daki evimiz" notuyla villalarının tüm detaylarını takipçileriyle paylaşan Nara, lüks yaşamını doyasıya yaşıyor gibi görünüyor. 30 bin Euro'luk aylık kira bedeli iddialı olan bu evin havuzundan çektiği pozlar, Wanda Nara'nın sosyal medyadaki takipçilerini etkiledi. Tanga bikinisiyle verdiği pozlar da özellikle dikkat çekti. Bu paylaşımlar, Galatasaray taraftarlarını Mauro Icardi'yi hatırlamaya yönlendirdi.

Futbol dünyasının yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyadaki paylaşımları, Galatasaray taraftarları ve genel olarak sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Icardi ailesinin lüks yaşam tarzı ve Nara'nın cesur paylaşımları, takipçilerin dikkatini çekmeye ve konuşmalarına neden oldu.

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