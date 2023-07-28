İki güzel birbirine girecek! O isim Afra Saraçoğlu'na 'güzel değil' dedi: Kavganın fitilini ateşledi!
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Ünlü camiasında kavga haberleri bitmezken Sefo ile aşk yaşadığı ilişki sonrasından Sergen Yalçın ile aşk iddialarında adı bulunan Melisa Döngel ile Afra Saraçoğlu arasında kavganın fitili ortalığı yaktı. İşte Saraçoğlu'na yapılan yoruma karşılık veren Melisa Döngel'e tepkiler büyüdü.
Başarılı isim Melisa Döngel, magazin gündeminde özel hayatıyla beraber estetikleriyle adından bahsettirirken bu defa sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden aktif olan Döngel, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni aşka yelken açtığına dair yorumu beğendi.
Yalı Çapkını dizisinin başrolü olan Afra Saraçoğlu'na gelen "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yazan yoruma Döngel'den beğeni geldi.
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