İki güzel birbirine girecek! O isim Afra Saraçoğlu'na 'güzel değil' dedi: Kavganın fitilini ateşledi!

Başarılı isim Melisa Döngel, magazin gündeminde özel hayatıyla beraber estetikleriyle adından bahsettirirken bu defa sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden aktif olan Döngel, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni aşka yelken açtığına dair yorumu beğendi.





Yalı Çapkını dizisinin başrolü olan Afra Saraçoğlu'na gelen "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yazan yoruma Döngel'den beğeni geldi.