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İlyas Salman, 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü!

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İlyas Salman, 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü!
Usta Yeşilçam oyuncusu İlyas Salman, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TPK) İstanbul milletvekili adayı oldu. Yeterli oyu alamadığı için milletvekili seçilemeyen ünlüler arasında Salman da yer aldı. Uzun süre ekran dışında yaşayan usta oyuncu 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü.

Çiçek Abbas ve banker Bilo gibi çok sayıda projede yer alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yeşilçam'ın usta oyuncularından İlyas Salman, geçtiğimiz 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TPK) İstanbul milletvekili adayıydı. Salman, yeterli oyu alamayınca Meclis'e girmeye hak kazanamadı. Uzun bir süre ekranlardan uzak yaşayan İlyas Salman, yeni filminde kamera karşısına geçtiği öğrenildi.

İlyas Salman, 'Oyuna Geldik' filmiyle setlere geri döndü

MustafaBarisDurak Medya'nın haberine göre İlyas Salman setlere geri dönüş yaptı. Kemal Sunal ve Şener Şen'in rol aldığı filmlerle başarısına başarı katan usta oyuncu. yönetmenliğini Kazım Öz'ün üstlendiği "Oyuna Geldik" filmiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Tunceli'nin Ovacık filminin çekimlerine gelen başrol oyuncusu, Belediye Başkanı Fatih Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Sarıgül, filmden elde edilecek gelirin büyük bölümünün kentte yapılacak olan arıtma tesisine harcanacağını söyleyerek İlyas Salman'a teşekkürlerini iletti.

Usta sanatçı İlyas Salman, yeni filminin set çalışmaları için herkese teşekkür ederek, tüm sanatseverleri çekmekte oldukları yeni filmi izlemeye davet etti.

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