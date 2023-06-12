İmajını yenileyen Okan Bayülgen'den 'Son Mohikan' tarzı!

Okan Bayülgen yeni stiliyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İlginç bir saç modeliyle adından söz ettiren ünlü sunucu, sosyal medya kullanıcıların yoğun yorumlarıyla karşı karşıya kaldı. Saçlarını kazıtan Bayülgen'in yenilenen imajı bir çok kesim tarafından çok beğenildi.





Life Park İstanbul, dün akşam muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Burada hayranlarıyla bir araya gelen Hollywood Vampires grubu, konsere gelenlere keyifli anlar yaşattı.

SON MOHİKAN TARZI





Hollywood Vampires konserine katılan ünlüler arasında Okan Bayülgen de vardı. Bayülgen, konser alanına geçmeden önce magazin kameraları tarafından görüntülendi. 58 yaşındaki Bayülgen'in saç modeli görenleri şoka uğrattı.





Ünlü sunucu yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi. Mohikan Kızılderilileri gibi saçlarını sadece ortasını bırakıp geri kalanını kazıtan Bayülgen'in tarzı birçok kesim tarafından beğenildi. Sadece kafasının ortasındaki saçlarını toplayıp geri kalanını traş eden Okan Bayülgen, aynı zamanda 'Avatar'ada benzetildi.