İrem Derici yeni sevgilisiyle eskilerine nispet pozu verdi

Sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İREM DERİCİ'DEN YENİ AŞK POZU

Geçtiğimiz dönemde sevgilisi Atakan Işıktutan ile paylaştığı fotoğraflarla ve ilişkisiyle dikkatleri üstüne çeken ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık acısı uzun sürmedi! İrem Derici ünlü fotoğrafçı Gökhan Fırat ile birlikte! İrem Derici 8.9 milyon takipçisine yeni sevgilisiyle el ele fotoğrafını paylaştı.





Ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına 'Yazlarına kışlarına talibim' notunu düştü. Sevgilisi de şarkının devamını getirerek 'Söz seninim, gelirim en beterine.' sözlerini yazmıştı. İrem Derici'nin takipçileri eski sevgililerine nispet niteliğinde olan bu fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.