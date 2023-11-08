İrem Derici yeni sevgilisiyle eskilerine nispet pozu verdi

İrem Derici'nin aşk hayatı iyiye gidiyor! Yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı! Tüm detaylar haberimizde.

İrem Derici yeni sevgilisiyle eskilerine nispet pozu verdi
Yayın Tarihi:

Sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimlerinden İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İREM DERİCİ'DEN YENİ AŞK POZU

Geçtiğimiz dönemde sevgilisi Atakan Işıktutan ile paylaştığı fotoğraflarla ve ilişkisiyle dikkatleri üstüne çeken ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz ay ilişkisini sonlandırmıştı. Ayrılık acısı uzun sürmedi! İrem Derici ünlü fotoğrafçı Gökhan Fırat ile birlikte! İrem Derici 8.9 milyon takipçisine yeni sevgilisiyle el ele fotoğrafını paylaştı. 

irem derici'den yeni aşk pozu

Ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına 'Yazlarına kışlarına talibim' notunu düştü. Sevgilisi de şarkının devamını getirerek 'Söz seninim, gelirim en beterine.' sözlerini yazmıştı. İrem Derici'nin takipçileri eski sevgililerine nispet niteliğinde olan bu fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. 

Öne Çıkanlar
Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul ve o illerde iş arayanlara müjde Şehir hastanelerine personel alımı yapılacak! Ankara, İzmir, İstanbul ve o illerde iş arayanlara müjde
Belediyelere personel alımı başladı! KPSS şartı yok: Onlarca ile müjde Belediyelere personel alımı başladı! KPSS şartı yok: Onlarca ile müjde
Ankaralılar kışlık hazırlıklarınızı yapın! O günden sonra şehir buz kesecek: MGM uyardı Ankaralılar kışlık hazırlıklarınızı yapın! O günden sonra şehir buz kesecek: MGM uyardı
Çok Okunanlar
Filistin'e sahip çıkan Gigi Hadid'e İsrail'den ölüm tehdidi yağıyor Filistin'e sahip çıkan Gigi Hadid'e İsrail'den ölüm tehdidi yağıyor Özgür Demirtaş, zenginliğinin kaynağı belli olmayan 'Şulemsi' için çağrı yaptı Özgür Demirtaş, zenginliğinin kaynağı belli olmayan 'Şulemsi' için çağrı yaptı Uzun ilişkiler sonrası ani evlilik: Alina ve Umut Evirgen o tarihte evlenecek Uzun ilişkiler sonrası ani evlilik: Alina ve Umut Evirgen o tarihte evlenecek Dilan Polat olayında gizli tanık ortaya çıktı! Tüm para akışını tek tek anlattı Dilan Polat olayında gizli tanık ortaya çıktı! Tüm para akışını tek tek anlattı Serdar Ortaç tüm mirasını kime bırakacağını açıkladı Serdar Ortaç tüm mirasını kime bırakacağını açıkladı