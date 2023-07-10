Işın Karaca hayranlarına acı haberi verdi! Yakalandığı hastalığı duyurup saçını gösterdi

Işın Karaca kanser zannedildiğini ancak kanser olmadığını açıkladı! Peki Karaca'nın hastalığı ne? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IŞIN KARACA RAHATSIZLIĞI

Işın Karaca sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaca paylaşımında şu sözlere yer verdi; 'Gördüğünüz gibi saçım yok. Kaşım da, kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey kalmadı. Bugüne kadar verilen lazer epilasyon paralarına yazık. Sz bilmeden ben neler atlattım. Siz bilmeden en zor günümde bile peruğumu takıp şarkılar söyledim. Hayat bunu gerektiriyordu. Saklamak artık hastalıktan daha zor gelmeye başladı. Son olarak sevgili Nur'u arayıp soranlar oldu. Ben hep bir umut saçlarım geri gelecek diye bekliyorken hastalık bu noktaya gelince bir süre kel kalacağımı anlayınca bu yükü hafifletmem gerekti. Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum. Hastalık Alopeci Universal. Yani saç kıranın son aşaması. Hemen bunu söylemem gerekiyor ki ortalığı karıştırmayın. Kemoterapi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendisine zor. Benimki iki yıldır böyle devam eden bir hayat. Hikayem çok uzun ama bir o kadar da kısa. İlk aşıdan beri kafamda minik yaralar oldu. Ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim ve anlatamadım. En sevdiğim insanların cenazesine bile gidemedim. İnsanlar beni asosyal zannediyor ama ben kendimle savaşıyorum. Her şeyi konuşabilen kadın sustu.





Bu arada sürekli tedavi alıyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçları unuttum. Hiçbiri fayda göstermiyor. 2 Ocak 2023 tarihinde hem covid hem influenza geçirdim. Hiç tavsiye etmem. Saç kıranı stres de tetikliyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan hüzün ve üzüntü sanırım tuzu biberi oldu. 10 Mart gecesi saçlarım kökleri ile birlikte komple söküldü. Kalanı da Mia kesti. Biz ailecek iyileşme sürecine başladık. Önce kabul etme sürecini atlatmamız gerekiyordu. Zaman zaman can hala benim canım yanması9n diye konuşmamı istemese de bu hastalığa farkındalık yaratmak gerekiyor. Bu yaşadıklarımdan dolayı kimseyi suçlamıyorum. Ne de olsa bir otoimmun hastalık. Haşimato tiroit hastalığım ve ve 28 senedir hepinizin önünde yaşadığım kilo sorununa herkes şahit. Kısacası altta yatan başka problemlerim vardı. Hayatım boyunca kimseden bir şey saklamadım. Ama sanırım artık saklamaktan yoruldum. Ben yine peruk takacağım belki de hayatımın sonuna kadar. Kirpiklerim kaşlarım belki bir daha çıkmayacak. Hep takma ile dolaşacağım. Bunların artık bir önemi yok. Asla kötü saç günüm yok. Canım sarı isterse sarı, esmer isterse esmer. Bu arada hiç kendim için üzülmedim. Başta büyük bir şok yaşadım. Saklama telaşı vardı ama üzüntü hayır. Mia da artık üzülmüyor. Arkadaşlarını bize çağırırken anne Hayriye'yi tak diyor. Bulaşıcı bir şey değil, enerjim gayet yerinde. Yani kötüler sevinmesin. Ben hala bangır bangır şarkı söylüyorum ve devam edeceğim. Bu dönemi yine müzikle atlattım. Bütün duygularımı 14 şarkılık bir albüme sığdırdım. En büyük dayanaklarım Can'ım, annem, Nur'um. Gerçek dostlarım ve evlatlarım. Ben bu yaşananları bir sınav olarak adlandırmıyorum. Dostlar, canlar sağlığınıza ve sevdiklerinize iyi bakın. Beni de sağda solda kel görürseniz şaşırmayın. Yaralandığım yerden güçlendim. Varsa bu işin bir tedavisi bulurum. Yoksa da benim canım sağ olsun.'