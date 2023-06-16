İstediğini yiyerek 45 günde 8 kilo verin! Pelin Karahan'ın sır gibi sakladığı diyeti!

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın zayıflama sırrını merak ediyor. Isınan havalar ve kış aylarında farkında olmadan alınan kilolar, insanları ünlülerin diyet yöntemlerine yönlendiriyor. Pelin Karahan, verdiği kilolarla adından söz ettirdi ve 57 kilodan 49 kiloya nasıl düştüğünü açıkladı. İşte yemek yemeden ve içmeden yağ yakma formülü...

Pelin Karahan, aldığı kilolarla gündeme gelirken, şimdi sosyal medya kullanıcılarının fit görüntüsüyle konuşuluyor. Hızla eski formunu geri kazanan güzel oyuncunun zayıflama sırrı büyük bir merak konusu haline geldi. Karahan, özellikle yeme düzenini tamamen değiştirdiğini belirtiyor. 45 günde 8 kilo veren Pelin Karahan'ın garantili yağ yakma formülü ise şu şekilde...

PELİN KARAHAN'IN YAĞ YAKMA SIRRI





Pelin Karahan, sporun yaşamında her zaman önemli bir yer tuttuğunu ve beslenme sistemine dikkat ettiğini vurguluyor. İki çocuk annesi olan Karahan, aşırı diyetlere kapılmak yerine ne yediği konusunda daha bilinçli davranmaya başladığını söylüyor.

Ayrıca yemeğe olan düşkünlüğünü de dile getiren Karahan, eskiden yediği yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığına dikkat etmediğini ve sadece keyif aldığı yemekleri tükettiğini anlatıyor. Ancak tüm bunları değiştirmek için beslenme tarzını baştan aşağıya değiştirerek yeni bir yol izlediğini belirtiyor.

Karahan, yaz ortasında başladığı diyetini bir diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uyguladığını ve ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlatıyor. Beslenme düzeninin yanı sıra sporu da destekleyen Pelin Karahan, fit bir vücuda sahip olmanın beslenme ve sporla sağlandığını hayranlarına anlatıyor.

Ketojenik diyet, düşük karbonhidratlı ve yüksek yağ içeriğine sahip bir diyet olarak bilinir. Birçok araştırma, bu tür bir diyetin kilo verme ve sağlık iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ketojenik diyet, diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer gibi bazı hastalıklara karşı da faydalar sağlayabilir. Ancak herkesin vücut tipine uygun olarak özelleştirilmiş beslenme programları gerektiğini ve diyet yapmadan önce bir uzmana danışılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Ketojenik diyet, karbonhidrat alımını azaltmayı ve yerine yağ oranını artırmayı hedefler. Bu durumda vücut, enerji için yağ yakma konusunda son derece etkili hale gelir ve karaciğerdeki yağı beyne enerji sağlayabilen ketonlara dönüştürür. Ketojenik diyetler, kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürebilir ve artan ketonlarla birlikte bazı sağlık faydaları sunabilir. Standart ketojenik diyet, döngüsel ketojenik diyet, hedefli ketojenik diyet ve yüksek proteinli ketojenik diyet gibi farklı versiyonları bulunmaktadır.

Ketojenik diyet uygulanırken, şekerli yiyecekler, tahıllar veya nişastalar, meyveler, baklagiller, kök sebzeler, az yağlı veya diyet ürünleri, bazı çeşniler veya soslar, sağlıksız yağlar ve şekersiz diyet yiyeceklerinin tüketimi sınırlanmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Öğünlerin çoğu et, yağlı balık, bütün yumurtalar, tereyağı, işlenmemiş peynirler, kuruyemişler ve tohumlar, sağlıklı yağlar, avokado, düşük karbonhidratlı sebzeler ve çeşnilerden oluşmalıdır.

Pelin Karahan'ın ketojenik diyeti sayesinde kilo verdiği ve fit bir görüntüye kavuştuğu haberleri, insanların dikkatini çekiyor ve bu diyet yöntemine olan ilgiyi artırıyor. Ancak her bireyin vücut yapısı ve sağlık durumu farklı olduğu için, diyet yapmadan önce mutlaka uzman bir kişiye danışmak önemlidir.