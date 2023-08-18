Ivana Sert havaalanında kahve ve su fiyatlarına isyan etti

Ünlü moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu Ivana Sert, sıkça takip edilen sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı ilginç paylaşım ile gündemi meşgul etti. Sosyal medyanın etkili isimlerinden biri haline gelen Sert, bu sefer havaalanında yaptığı bir harcamayı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

17 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen olayda, Ivana Sert'in havaalanında satın aldığı kahve, su ve limonata için ödediği tutarı sosyal medya hesabından paylaşması, takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü ismin yaptığı bu sıradışı paylaşım, hızla paylaşım ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ivana Sert'in günlük yaşantısına dair böyle samimi ve komik paylaşımlar yapması, onun takipçileri arasında ayrı bir sempati kazanmasına neden oldu. Özellikle ünlülerin genellikle lüks yaşantılarına dair paylaşımlar yapması karşısında farklı bir yaklaşım sergileyen Sert, sıradan anlarıyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Ünlü moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu Ivana Sert, sosyal medya paylaşımlarıyla ve özgün tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aralık 2021'de İzmirli turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünyaevine giren Sert, özellikle son dönemde artan fiyatlar konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunan Ivana Sert, son olarak yaşadığı bir deneyimi paylaşarak gündem oldu. Ünlü isim, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda içeceklere ödediği ücret karşısında yaşadığı şokunu takipçileriyle paylaştı.

"Kıyafetlerimi kendim dikiyorum, hiçbir zaman büyük paralar harcamadım. Ben akıllı davranıyorum, paramı akıllı harcıyorum" ifadelerini kullanan Sert, genellikle gelirini gayrimenkule yatıran bir profil çiziyor. Ancak son yaşadığı deneyim, artan fiyatların her kesimden insanı etkilediğini gözler önüne seriyor.

Ünlü ismin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yaptığı harcama, 2 kahve, bir su ve bir limonata için toplamda 547 lira olunca, Ivana Sert de bu yükselen fiyatlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu tür samimi paylaşımlarıyla takipçilerinin sempatisini kazanan Ivana Sert, ünlü yaşam tarzından ziyade günlük hayatın gerçekleriyle yakından ilgilenen bir isim olarak öne çıkıyor.





Ünlü moda ikonu Ivana Sert, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla yine gündemi sarsıyor. Son olarak havaalanında yaptığı bir harcamayı takipçileriyle paylaşan Sert, artan fiyatlar konusundaki tepkisini dile getirdi. Maldivler'de hayatını birleştirdiği sevgilisiyle dikkatleri üzerine çeken Sert, içeceklere ödediği yüksek tutarı paylaşarak büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu Ivana Sert, özellikle tarzı ve samimi paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2021 yılında İzmirli turizmci sevgilisi Sezer Dermenci ile evlenen Sert, bu kez alışveriş deneyimini paylaşarak geniş bir kesimin dikkatini çekti.

Türkiye'nin önemli havaalanlarından biri olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gerçekleşen olayda Ivana Sert, içeceklere ödediği tutarı açıklayarak fiyatların yükselişine dikkat çekti. Gündelik yaşamın gerçekleriyle samimi bir şekilde paylaşımlar yapmasıyla tanınan Sert'in, içeceklere ödediği meblağın yüksekliği sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.