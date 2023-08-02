Kadir Ezildi küfürü bastı, sosyal medya sallandı! Meğer küfürü o kişiyeymiş...

TLC ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Temizlik Avcıları programıyla ünlenen ve şimdi 'En Hamarat Benim' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyada yaşadığı bir talihsizlikle gündeme geldi. Bir diş macunu reklamı çekerken kamerayı kapatmayı unutan Ezildi, reklamın sonunda "Eşeğin s...ni alırsınız" şeklinde ifadeler kullandığı bir videoyu paylaştı, ancak hızlıca fark ederek videoyu silmişti.

MARKAYA KÜFÜR ETMEDİM





Yaşadığı bu durumun ardından Kadir Ezildi, açıklama yaparak gelişmeye ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Zorlu bir çekim süreci yaşadığını ve stresli anlarında duygusal tepkiler verdiğini, bu nedenle söylediği ifadenin markayla hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti. Ayrıca, kendisinin de insan olduğunu ve herkesin zaman zaman duygusal anlar yaşayabileceğini vurguladı