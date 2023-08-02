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  3. Kadir Ezildi küfürü bastı, sosyal medya sallandı! Meğer küfürü o kişiyeymiş...

Kadir Ezildi küfürü bastı, sosyal medya sallandı! Meğer küfürü o kişiyeymiş...

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Kadir Ezildi küfürü bastı, sosyal medya sallandı! Meğer küfürü o kişiyeymiş...
Televizyon ekranlarında büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir Ezildi, yarışmanın ardından sunuculuk kariyerine başladı. Dün ise bir ürün tanıtımı esnasında küfür etti. İşte ayrıntılar...

TLC ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Temizlik Avcıları programıyla ünlenen ve şimdi 'En Hamarat Benim' yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyada yaşadığı bir talihsizlikle gündeme geldi. Bir diş macunu reklamı çekerken kamerayı kapatmayı unutan Ezildi, reklamın sonunda "Eşeğin s...ni alırsınız" şeklinde ifadeler kullandığı bir videoyu paylaştı, ancak hızlıca fark ederek videoyu silmişti.

MARKAYA KÜFÜR ETMEDİM

KADİR EZİLDİ

Yaşadığı bu durumun ardından Kadir Ezildi, açıklama yaparak gelişmeye ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Zorlu bir çekim süreci yaşadığını ve stresli anlarında duygusal tepkiler verdiğini, bu nedenle söylediği ifadenin markayla hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti. Ayrıca, kendisinin de insan olduğunu ve herkesin zaman zaman duygusal anlar yaşayabileceğini vurguladı

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